العثور على موظف بالجزائرية للمياه مقتولا في سطيف

أخبار الجزائر
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العثور على موظف بالجزائرية للمياه مقتولا في سطيف
بقلم ف.ش

عثر في ساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء، موظف الجزائرية للمياه(م.ه) في العقد الرابع من عمره مقتولا من طرف مجهولين في جلسة خمر بالمنطقة الصناعية.

المغدور به توفي متأثرا بجروح على مستوى الراس وأمامه صخرة كانت من الواضح انها أداة الجريمة

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضبطية القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف استطاعت أن تصل إلى الجناة في ظرف وجيز بعد رفع ملابسات الجريمة باستعانة أثار الجريمة

التي بينت ان الجاني كان على متن دراجة نارية ومقارنتها مع المشبه فيهم على مستوى ذاكرة كميرا المراقبة بأحد المصانع المتواجدة هناك

ليتم التعرف على الجانيين وهما شابين احدهما في عمر 18 سنة والاخر في عمر 25 سنة ليتم توقيفهما وتقديمهما إلى العدالة .ف.ش


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