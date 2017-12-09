العثور على مومياء لشخصية فرعونية “ذات مكانة” بمصر

عُثرت على مومياء يرجّح أنها لشخصية فرعونية مهمة، في مقبرة حددت مكانها عالمة آثار ألمانية سنوات التسعينات في الأقصر بمصر.

وأوضح وزير الآثار المصري أنه عُثر على مومياء جديدة، وأن الدراسة الأولية تشير إلى أنها قد تكون “لشخص ذي مكانة كبيرة”.

وعثرت البعثة في المقبرة نفسها على مقتنيات فرعونية أخرى منها خرطوش يحمل اسم الملك تحوتمس الأول وأختام ونقوش وتماثيل.

وفي مقبرة ثانية عثر على نقوش وتوابيت وأقنعة خشبية، ولم يُعرف بعد لمن هذه المقبرة.

إلا أن الخبراء يرجّحون أن تكون عائدة لنحو ثلاثة آلاف و500 عام في زمن الأسرة الثامنة عشرة.