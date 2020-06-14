العثور على نجم بوليود “سوشانت سينغ راجبوت” مشنوقاً في منزله

عثرت شرطة مومباي في الهند، اليوم الأحد، على جثة نجم بوليود، سوشانت سينغ راجبوت، في منزله.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم العثور على النجم الهندي والذي يبلغ من العمر 34 عاما، معلقا في منزله، وقامت مساعدته المنزلية بالاتصال بالشرطة.

وحسب صحيفة “hindustantime”، تُرجح الشرطة أنها قضية انتحار، ولا زال التحقيق جاري، ولم يتم العثور على أي ملاحظة أو رسالة تركها الفنان الهندي.

وتأتي وفاة راجبوت، بعد أيام فقط من وفاة مديرة أعماله السابقة ديشا ساليان، والتي انتحرت أيضاً، ونعاها راجوت بتغريدة مؤثرة على تويتر.