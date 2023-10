العثور على نجم مسلسل “فريندز” متوفيا في “جاكوزي” !

توفى الفنان العالمي ماثيو بيري، نجم مسلسل فريندز الشهير، اليوم السبت، عن عمر ناهز 54 عامًا.

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية، أن بيري مات غرقًا في “الجاكوزي” الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة لم تعثر على أية مواد مخدرة في موقع الحادث.

ماثيو بيري هو ممثل أمريكي ولد في مدينة وليمستون في ماساتشوستس الشمالية، انتقل والده إلى أوتاوا، أونتاريو. لذا فهو يحمل الجنسيتين الكندية، والأمريكية، وهو ابن للممثل الأمريكي جون بينت بيري.

وقد حقق مسلسل “فريند” نجاحا هائلا، ونال بيري وزملاؤه المشاركون شهرة واسعة بين مشاهدي التلفزيون. وحصل من خلال هذا البرنامج على ترشيح لجائزة إيمي عام 2002 كأفضل ممثل بارز في مسلسل كوميدي، إلى جانب مات لوبلانك، ولكن خسر كلاهما أمام راي رومانو.

وظهر بيري في أفلام مثل “fools rush in”، و “almost heroes”، و”three two tango”، و”the whole nine yards matthew perry” وتتمته “the whole ten yards matthew perry”، و”serving sara”.

وكان بيرى، قد كشف في أبريل الماضي عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافى من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة “نيويورك تايمز”. بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing.

وقال: “ربما أنفقت 9 ملايين دولار فى محاولة أن أكون متيقظًا”. وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ18 شهرًا من التعافى.

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).