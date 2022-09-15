علمت النهار من مصادر مطلعة، بأنه جرى قبيل سويعات من الآن العثور على هيكلين عظميين لشخصين بمقر الاستعجالات القديم ببلدية شلغوم العيد.

وقالت مصادر النهار، أن الهيكلين وجدا بالهيكل الصحي المعروف بالاستعجالات القديمة التي جرى غلق معظم وحداتها قبل سنوات من الآن بعد فتح المستشفى المحلي هواري بومدين .

مصادر النهار، قالت بأن نيابة الجمهورية، أمرت مباشرة تحقيق من طرف مصالح الأمن لتحديد الملابسات المرتبطة بهاته الواقعة التي شكلت مصدر حيرة.

هذا وقد تم تحويل الهيكلين العظميين، لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين بانتظار نتائج التحقيق وتقرير الطب الشرعي .