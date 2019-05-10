العثور على هيكل عظمي لإمرأة مفقودة بالطارف

تم اليوم الجمعة، العثور صدفة على جثة “قتيلة” أثناء عملية دفن إمرأة متوفية بمقبرة البسباس ولاية الطارف

حيث تفاجأ المشيعون وحافروا قبر هذه الأخيرة، برداء من نوع “زاورة” وأثناء نزعه وجد هيكل عظمي كاملا لشخص من جنس أنثى

وبالعين المجردة تبين إصابتها بضربات بليغة على الرأس والفم و أن الأمر يتعلق بجريمة قتل غامضة لفتاة تبقى مفقودة، تم دفنها بطريقة عشوائية

وحسب شهود عيان سألناهم فإن مكان العثور على بقايا الجثة، كان معزولا قبل ست سنوات تقريبا بعدها تم شغله من طرف سكان البيوت الهشة

من جهة أخرى تمت معاينة الجثة اللغز من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان ومصالح الأمن والدرك

وتم تحويلها إلى مستشفى البسباس لإجراء خبرة الطب الشرعية وتحديد أسباب الوفاة وهوية الضحية الحادثة