العثور على هيكل عملاق بحري من عصور ما قبل التاريخ

اكتشف جاستن وروبي رينولدز، وهو أب بريطاني وابنته، البقايا المتحجرة لما يمكن أن يكون أكبر الزواحف البحرية المعروفة على الإطلاق.

واكتشف جاستن وروبي رينولدز، وهو أب وابنته يقيمان في براونتون بإنجلترا، بقايا متحجرة من الزواحف البحرية. التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وفي مايو 2020. حيث عثروا على قطعة من فك إكتيوصور عملاق في سومرست شمال بريستول.

وقالت روبي، التي كانت تبلغ من العمر 11 عاماً في ذلك الوقت، لقناة سكاي نيوز: “كان من الرائع حقاً. اكتشاف جزء من هذا الإكثيوصور العملاق، وأنا فخور جداً بأنني لعبت دوراً في مثل هذا الاكتشاف العلمي”.

ويمكن أن يصل طول هذه الزواحف البحرية إلى أكثر من 25 مترًا، مما يجعلها الأكبر على الإطلاق.

وتم اكتشاف الحفرية الأولى من نفس النوع في عام 2016. على نفس الساحل من قبل جامع التحف بول دي لا سال.

وأبلغ جاستن وروبي اكتشافهما للدكتور دين لوماكس، عالم الحفريات في جامعة مانشستر.

وقال لوسائل الإعلام: “لقد أذهلني هذا الاكتشاف. في عام 2018، قام فريقي، الذي ضم بول دي لا سال. بدراسة ووصف فك بول العملاق، وكنا نأمل أن يتم اكتشاف عينة أخرى في يوم من الأيام”.

ويقول العالم إنه “منبهر” بشكل خاص بحقيقة أن الهاويين “حددا بشكل صحيح الاكتشاف على أنه فك إكثيوصور ضخم آخر.