العثور على ورشة سرية لتحضير “كراك الكوكايين” في برج بوعريريج

توقيف شخصين كانا يقومان بخلطه بـ”الكوكايين” تمهيدا لترويجه

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل، من تفكيك شبكة دولية تقوم بترويج المخدرات الصلبة المتمثلة في “الكوكايين”، تستغل ورشة في المخرج الشرقي لمدينة برج بوعريريج.

العملية مكّنت من توقيف شخصين يقيمان في مدينة برج بوعريريج، كما تم تحديد هويتي مشتبه فيهما آخرين، أحدهما يقيم في مدينة مستغانم والثاني مقيم في فرنسا.

وكانت عناصر الشبكة الإجرامية تقوم بإدخال المخدرات الصلبة من إحدى مدن الغرب الجزائري إلى مدينة برج بوعريريج، ثم تقوم بإنتاج ما يعرف بـ”كراك الكوكايين” في ورشة سرية، مستعملين عتادا خاصا لذلك.

العملية التي قامت بها فرقة البحث، مكّنت من استرجاع كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” بوزن 44 غراما، مواد كيميائية تستعمل في إنتاج “كراك الكوكايين” بوزن 3.630 كلغ، عتاد خاص يستعمل في تحضير مادة “كراك الكوكايين” و 14 قرصا من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء، ذخيرة حيّة، مادة الزئبق، 3 هواتف نقالة، مركبة سياحية، ومبلغ مالي يقدر بـ 152.900 دج، وعليه أنجز ملف قضائي حيازة ونقل وتخزين المخدرات الصلبة “كوكايين” قصد العرض والبيع بطريقة غير شرعية في إطار شبكة دولية، وإنشاء ورشة، واستحضار مواد كيميائية في تركيب وتحضير المخدرات الصلبة “كوكايين”، وحيازة مواد كيميائية تدخل تركيبتها في إنتاج المخدرات الصلبة “كوكايين”، وقدم بموجبه المدعوان “ب.ا” و “ز.س” أمام النيابة المحلية، وبموجب إجراءات المثول الفوري، تم إيداعهما في المؤسسة العقابية.