العثور على ورشة سرية لتركيب شاحنات معدة لتهريب الكيف في مغنية!

بعد تحقيقات للدرك إثر حجز أكثر من قنطار من المخدرات وتوقيف 6 بارونات

الشاحنات كان يتم تزويدها بتجويفات غير ظاهرة لإخفاء المخدرات داخلها

تمكن عناصر كتيبة الدرك الوطني بمغنية الحدودية غرب ولاية تلمسان من اكتشاف ورشة سرية بالحدود الغربية، تعمل على تجهيز شاحنات صغيرة بمخابئ مجوفة لتخزين المخدرات داحلها، من أجل تأمين عمليات تهريبها على مسافات بعيدة انطلاقا من الشريط الحدودي مع البلد المجاور.

وتم ذلك إثر توسيع التحريات في قضية حجز أكثر من قنطار من الكيف، أمس الأول، باقليم دائرة مغنية، بعد اختراق صفقة لتمرير هذه البضاعة من مغنية نحو منطقة القبائل، والتي انتهت بضبط 6 بارونات وحجز 4 مركبات أثبتت التحقيقات أن من بينها شاحنة صغيرة تم اكتشاف تجويف سري أسفل عربتها،والذي تم الوصول إليه بعد تكليف كلاب مدربة على تحسس المخدرات بتفتيش الشاحنة، قبل أن يكتشف رجال الدرك وجود مخبإ جوفي يحتوي على الحمولة المذكورة من المخدرات.

ومن خلال التحقيق تبين أن هناك عصابة إجرامية تنشط في تجهيز وإعداد تجويفات سرية لتخزين الممنوعات بطريقة ذكية تمنع تماما الانتباه إلى هذا التجويف، الذي يأخذ شكلا من أشكال قطع الغيار الكبيرة.

حيث تبقى التحقيقات متواصلة لحجز مزيد من هذه الشاحنات التي لا تزال في طور التجهيز، بغية تهريب كميات ضخمة من المخدرات المكدسة في مخازن بارونات التهريب المغاربة، تأهبا لإنتاج محاصيل جديدة من القنب الهندي، مع حلول فصل الصيف.

كما أظهرت المعاينة الأولية استخدام مواد حافظه تخفي آثار التلحيم تماما حول التجويف، دلالة على احترافية المهربين الذين كانت مصالح الدرك في مغنية لهم بالمرصاد، في انتظار ما سيكشفه التحقيق لاحقا.