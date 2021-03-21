العثور على ورشة سرية لتعليب وتغليف الدواجن في البليدة!

لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة والوقاية

عملية الدرك انتهت بحجز 773 كلغ من الدجاج غير الصالح للاستهلاك

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في البليدة، من تفكيك مستودع سري يقوم بتعليب وتغليف الدواجن من دون احترام شروط النظافة، حيث أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز 773 كلغ من الدجاج غير صالح للاستهلاك.

وتعود القضية إلى تلقي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، معلومات مؤكدة عن وجود مستودع يقوم بتعليب وتغليف الدواجن من دون احترام شروط النظافة، وعلى الفور تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية والتوجه إلى عين المكان، وبعد تفتيش المستودع بحضور مصالح مديرية التجارة والمفتش البيطري، تبين بأنه مستغل لصناعة وإنتاج مادة النقانق “مرڤاز”، وتعليب وتغليف الدواجن من دون احترام شروط النظافة، وعدم امتلاك الاعتماد الصحي والسجل التجاري.

وأسفرت العملية عن حجز 773 كلغ لحم دجاج معد للإستهلاك ومادة حافظة بيضاء اللون، آلة صنع النقانق، آلة تغليف الدجاج وملصقات إشهارية للمنتوج، فيما تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة واقتيادهم إلى مقر الفصيلة لمواصلة للتحقيق، وبعد الاستعانة بالطبيب البيطري التابع لمكتب حفظ الصحة، أكد بأن البضاعة المضبوطة داخل المستودع غير صالحة للاستهلاك، ليتم إتلافها وردمها، مع تحرير محضر ضدهم عن تهمة عرض أو وضع للبيع منتوجا فاسدا أو ساما أو خطيرا للاستعمال البشري أو الحيواني، عدم احترام شروط حفظ المواد الغذائية قابلة للتلف، الغش في مواد صالحة للإستهلاك الإنساني، انعدام النظافة، وتقديمهم أمام الجهات القضائية.