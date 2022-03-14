العثور على ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة في برج بوعريريج

كانت تنشط داخل منزل في منطقة تاقلعيت

أفراد الدرك أوقفوا 4 أشخاص وحجزوا 12 قطعة سلاح و70 كلغ من البارود ومبلغ 200 مليون سنتيم

نفذ أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية تاقلعيت التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك ببرج بوعريريج، عملية نوعية مكنت من تفكيك شبكة متخصصة في التصنيع والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع والخامس والسادس والسابع دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا.

وحسب مصادر “النهار”، فإن هذه القضية تورط فيها 4 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 25 و30 سنة، كانوا يستغلون منزل أحد المشتبه فيهم لممارسة نشاطهم المتمثل في صنع الذخيرة والأسلحة النارية.

ومكنت العملية النوعية من توقيف المشتبه فيهم وحجز كميات معتبرة من الذخيرة والمواد الأولية، إضافة إلى 12 قطعة سلاح، حيث تم حجز 7 بنادق تقليدية الصنع، و 3 بنادق صيد، وبندقية تكرارية، ومسدس تقليدي الصنع ومنظار وسيفين.

كما تم أيضا حجز 2500 خرطوشة جاهزة عيار 12 ملم و 16 ملم، 16866 خرطوشة فارغة عيار 12 ملم و 16 ملم، و 58997 كبسولة إيطالية الصنع، و 76 كلغ من مادة البارود، و 7000 حشوة خاصة بالكبسولة، و 100 كلغ من نيترات البوتاسيوم، و 375 كلغ من السماد الذائب، و 9 قناطير من المادة الأولية جاهزة ومهيأة لصناعة البارود، وآلة ثقب مزودة بمحرك كهربائي ، إضافة إلى مبلغ 200 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة.

وفتح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاقلعيت جنوب شرق برج بوعريريج تحقيقا معمقا في القضية، وبعد استكمال الإجراءات، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية.

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الوادي: تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية وحجز 13 سلاح ناري

نجحت عناصر أمن دائرة أميه ونسه بولاية الوادي، في تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية التقليدية و الذخيرة. مع توقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من المنطقة.

تفاصيل العملية جاءت عقب الإستغلال الأمثل لمعلومات مستقاة ومسندة بعمل ميداني واستعلاماتي محكم حول وجود ورشة سرية لصنع الأسلحة التقليدية. بأحد الأحياء الشعبية بعاصمة ولاية الوادي. ليتم إستصدار إذن بالتفتيش و مداهمة المكان.

كما تم بعد مداهمة المكان العثور على 13 سلاح ناري تقليدي الصنع. بندقية صيد، آلة لصنع كبسولات البنادق. بالإضافة كذلك إلى كمية من مادة البارود. كما أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم ينحدرون من المنطقة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضية صنع و بيع أسلحة تقليدية دون إذن السلطات المؤهلة قانونا و المتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس.