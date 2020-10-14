العثور على ورشة سرية لصناعة الذخيرة داخل منزل في الشلف

قامت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشلف، بتفكيك ورشة سرية داخل منزل، مع ضبط فيها كمية من المواد الكيميائية وأدوات تستعمل في صناعة مادة البارود والشماريخ، وقامت ذات المصالح بحجز 4 كلغ من مادة البارود “المتفجرات” تستعمل لصناعة الذخيرة مع حجز الأدوات التي تستعمل في صناعة البارود.

وبعد مباشرت التحقيقات المعمقة، تم توقيف شخصين أعمارهما 20 و 43 سنة، يقومان بصناعة وبيع مادة البارود على مستوى مدينة الشلف.

واستناد لذات المصالح، فإن القضية جاءت إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم ببيع مادة البارود في أوساط الشباب، في حين، تم تفكيك ورشة سرية في منزل المشتبه فيه الثاني مع ضبط بها الكمية المذكورة، حيث تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات، بعد إنجاز ملفات جزائية في حقهما عن قضية إنشاء ورشة لصناعة الذخيرة لمادة البارود، مع الحيازة والمتاجرة في مواد مخصصة لصناعة المتفجرات، صناعة المفرقعات من دون رخصة، أحيلا بموجبها أمام محكمة الشلف.