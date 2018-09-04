العثور على ورشة سرية لصناعة قطع الغيار المغشوشة

شرطة وهران اكتشفت الورشة بعد الإبلاغ عن سيارة مسروقة مركونة أمام مستودع في السانية

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من تفكيك ورشة سرية لصناعة قطع الغيار المقلدة تقع بمنطقة السانية، مع توقيف متورط ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري يبلغ من العمر 29 سنة.

وتمت العملية النوعية التي نفذتها مصالح أمن وهران بناء على تحريات قامت بها فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، إثر سرقة مركبة من إحدى الولايات الغربية المجاورة، وعثر عليها مركونة على مستوى دائرة السانيا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ إذن من وكيل الجمهورية تمت عملية التفتيش، التي أسفرت عن استرجاع المركبة المسروقة.

كما أفضت العملية إلى اكتشاف كمية معتبرة من قطع الغيار مخزنة بالمستودع، حيث تم إخطار وكيل الجمهورية مع استصدار إذن بالتفتيش.

وبعد انتقال عناصر فرقة الاقتصادية والمالية تبين وجود كمية كبيرة من قطع الغيار عليها مؤشرات التقليد، وعثر داخل المستودع على ورشة مجهزة بكامل التجهيزات من عتاد إعلام آلى ووسائل تقطيع وآلة نسخ ونسخ لتصميم أوسمة مقلدة لعلامات مصنعي المركبات وقطع غيار ذات شهرة عالمية.

كما تم العثور على عدد معتبر من علب التعبئة مهيأة تحمل ماركات عالمية، إلى جانب قطع غيار مقلدة بقيمة مالية تقدر بـ700مليون سنتيم.

وأفضت التحريات المعمقة إلى أن هذا الشخص كان يقوم بجلب قطع غيار مستوردة من طرف شركات معروفة وشركات غير معروفة، وكان يستخدم سجلا تجاريا على أنه تاجر متنقل للتضليل، حيث تم تحرير إجراء قضائي أحيل بموجبه على العدالة.