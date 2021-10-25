العثور على ورشة سرية لصناعة قوارب الحراقة في بن مهيدي بالطارف

العملية نفذها أفراد الشرطة القضائية وانتهت بحجز قاربين خشبيين

نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بن مهيدي، بأمن ولاية الطارف، و في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت،من اكتشاف ورشة سرية لصناعة قوارب الموت، بأحد الأحياء الحضرية ببلدية بن مهيدي، مع توقيف 3 أشخاص في العقد الثالث و الرابع من أعمارهم ، ينحدرون من ولاية الطارف، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات في حقه ، بعد إخطار الجهات القضائية .

العملية جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها وجود أشخاص يستغلون محل تجاري لصناعة قوارب الهجرة غير الشرعية عبر البحر ، بأحد مناطق بلدية بن مهيدي ، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع بعد فتح تحقيق امني ، الذي أسفر عن اكتشاف الورشة السرية، و التي هي عبارة عن محل تجاري داخل مجمع سكني ، كان بداخلها قاربين خشبيين تم الانتهاء من صناعتهما حديثا، و كدا معدات و مواد أولية التي تستخدم في صناعة القوارب و آلات أخرى في ذات الإطار. و قد تم تحرير محضر سماع في حق المعنيين، كما تم مباشرة حجز القوارب ، وانجاز ملفات قضائية ضدهم، لغرض إرسالهم إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان، للنظر في التهم الموجهة إليهم، و المتعلقة أساسا في إنشاء ورشة سرية، لصناعة قوارب الموت بطريقة غير قانونية .