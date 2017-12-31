العثور على ورشة لصناعة الخمور التقليدية وتوقيف شخصان في تمنراست

تمكن أمن ولاية تمنراست، من العثور على ورشة سرية لصناعة الخمور التقليدية الصنع، لغرض البيع وتوقيف شخصان.

وتعود حيثيات القضية، إلى معلومات تفيذ بوجود شخصين بحي قطع الواد الصفصاف بعاصمة الولاية، يقومان ببيع المشروبات الكحولية تقليدية الصنع.

حيث أسفرت التحريات، من توقيف شخصان يبلغان 25 و36 سنة، تم ضبطهما في حالة تلبس، وبحوزتهما 6 قارورات بلاستيكية.

كما تم العثور، بحوزتهما أيضا مبلغ مالي يقدر بـ 3.000دج، من عائدات المتاجرة بالخمور،

وأيضا حوالي 300 لتر من المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى أدوات تستخدم لصنع هذه المادة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة، التي أصدرت في حقهما أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت.