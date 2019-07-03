العثور على 10 كلغ من المتفجرات بمسجد في العاصمة التونسية

تمكنت قوات الأمن التونسية، اليوم الأربعاء، من العثور على قرابة 10 كلغ، من المواد المتفجرة، بمسجد “الغفران”، بحي الإنطلاقة، غرب العاصمة التونسية.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء التونسية، وجدت المواد المتفجرة، مخبأة بإحكام، تحت جذع شجرة بساحة الجامع.

وفتحت السلطات التونسية، تحقيق في إمكانية ارتباط المواد المحجوزة بالتفجيرات الأخيرة التي حدثت، الخميس الماضي، وليلة الثلاثاء، بالعاصمة التونسية.

وأكدت المصادر نفسها، أن “تعزيزات أمنية تقوم حاليا بتمشيط الجامع ومحيطه، بحثا عن مواد متفجرة أخرى أو أسلحة محتملة”.