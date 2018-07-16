العثور على 100 حراڤ داخل شاحنة مغلقة في ليبيا

عثرت قوات الأمن اللّيبية اليوم الإثنين على 100 مهاجر غير شرعي داخل شاحنة مغلقة في مدينة زوارة.

من بينهم ستة أطفال وإمرأة، لقوا حتفهم إختناقا داخل الشاحنة رفقة آخرين في حالة حرجة بسبب طول فترة بقائهم داخل الشاحنة.

و قالت مديرية أمن مدينة زواره الليبية في بيان، أنه “تم ضبط شاحنة كبيرة بجانب مجمع مليته للغاز.

بها 100 مهاجر غير شرعي في حالة اختناق شديدة نتيجة لوجود بنزين داخل الشاحنة المغلقة.

والتي هي عبارة عن ثلاجة تستخدم لنقل الأسماك واللحوم”.

و تابعت القوات الأمنية في بيانها، أنّه نتيجة لطول الوقت تعرضوا للاختناق.

فتوفي منهم ثمانية أشخاص، ستة أطفال وامرأة واحدة وشاب وتم إنقاذ الباقي.

ونقل أصحاب الحالات الخطيرة إلى مستشفى زوارة البحري الذي أعلن حالة الطوارئ.

و أضافت أن المهاجرين غير الشرعيين هم “من جنسيات عربية وإفريقية وباكستانية وبنغالية.

حيث تم نقلهم جميعا إلى موقع تابع للمديرية”.

و تابع البيان، أنّ فرق التحري تمكنت من معرفة هوية المتهمين أصحاب الشاحنة والبحث جار للقبض عليهم”.