العثور على 115 حاجا والبحث عن سبعة آخرين ظلوا الطريق بمنى

قال رئيس وفد الحماية المدنية العقيد براهيمي بلقاسم، أن هنالك 115 حاجا ظلوا الطريق بمنى وتم العثور عليهم وتوجيههم.

وأضاف ابراهيمي أن عدد التائهين خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ سبعة حجاج، ومازالت عملية البحث عنهم جارية.

من جهته أضاف رئيس فرع المشاعر بمكة العقيد مولاي خليفة، أنه تم تسخير 70 عنصرا من الحماية المدنية مختصين في عملية البحث عن التائهين مزودين بالرايات الوطنية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن جثامين الحجاج المتوفين تم دفنهم إثنين منهم يوجدان في مستشفى منى وسيدفنان بحضور مرافقيهم.

كما أن البعثة الجزائرية اتخذت كل الإتجراءات وأعطت التراخيص للسلطات السعودية بدفنهم.