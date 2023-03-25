العثور على 13 مهاجرا وجثتين في قطار بتكساس

تم العثور على نحو 15 مهاجرا وهم يختنقون داخل قطار في تكساس، جنوب الولايات المتحدة، وقد قضى اثنان منهم.

وأعلنت الشرطة المحلية التي تلقت اتصالا بهذا الخصوص من مجهول، عن العثور على 13 مهاجرا وجثتين في القطار.

وأوقف حرس الحدود القطار شرق نيبا في جنوب تكساس بالقرب من سان أنطونيو.

وجاء في بيان للشرطة، أنه “عثر على نحو 15 مهاجرا استدعى وضعهم عناية طبية فورية”.

ونقل عشرة منهم إلى المستشفيات بينهم 5 نجوا ووضعهم الصحي “غير معروف”، فيما أعلنت وفاة اثنين من المهاجرين.

ووصلت الحرارة عصر الجمعة إلى 30 درجة مئوية قرب المكان الذي أوقف فيه القطار.