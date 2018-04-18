العثور على 13600 قرص مهلوس داخل سيارة محجوزة في «الفوريار»

شرطة المنيعة استغلت معلومات حول محاولة مجهولين سرقة السيارة

تمكنت مصالح أمن دائرة المنيعة في ولاية غرداية من حجز 13600 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة محجوزة بالمحشر البلدي في المنيعة، حيث تم فتح تحقيق معمق في القضية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن معلومات وردت حول محاولة عديد الأشخاص المشبوهين سرقة سيارة محجوزة بالمحشر البلدي منذ سنوات، أو محاولة الدخول إلى المحشر، ثم يفرون مباشرة بعد رؤية الحراس، حيث دارت الشكوك حول سبب قيام هؤلاء المجهولين بالبحث عن هذه السيارة خصوصا، لتنطلق التحقيقات والترصد من طرف مصالح أمن دائرة المنيعة، التي قامت بالإجراءات الضرورية، وتم على إثرها الشروع في تفتيش السيارة من الداخل عبر تفكيكها.

ليتم اكتشاف كمية كبيرة جدا من الأقراص المهلوسة قدرت كميتها بـ13600 قرص مهلوس مخبئة بإحكام داخل السيارة المحجوزة بطريقة سرية، خاصة وأن صاحب السيارة المحجوزة متواجد في السجن وموقوف في قضية مشابهة رفقة عدد من المتورطين، ليتم الشروع في إجراءات إخراجه من السجن من أجل التحقيق معه حول القضية.

وينتظر أن يتم التحقيق مع العديد من الأطراف، خاصة بعد توسيع التحقيق في القضية من خلال البحث عن الأشخاص الذين كانوا يحاولون اقتحام المحشر البلدي لفك لغز القضية.