العثور على 24 فيلا في حالة سكر

شاهد القرويون في شرق الهند مشهدًا غريبًا يوم الأربعاء. حيث عثروا على أواني الخمور الخاصة بهم مكسورة ومفرغة. وعشرات من الأفيال نائمة على الأرض بالقرب من المنطقة.

ويعتقد القرويون الذين يعيشون في منطقة كيونجار أن قطيع الأفيال الجامبو قد تناول مشروبًا من أوانيهم الكبيرة. التي كانت تُستخدم لتخمير كحول هندي تقليدي يسمى “ماهوا” – وفقد الوعي ، وفقًا لوكالة برس ترست الهندية .

وقالت القروية ناريا سيثي لوكالة أنباء برس ترست الهندية: “ذهبنا إلى الغابة في حوالي الساعة السادسة صباحًا. لإعداد الماهوا ووجدنا أن جميع الأواني محطمة والمياه المخمرة [كانت] مفقودة. وجدنا أيضًا أن الأفيال كانت نائمة. استهلكوا الماء المخمر وشربوا”.

ولم يتمكن القرويون من إيقاظ الأفيال النائمة. لذلك اتصلوا بمسؤولي الحياة البرية الذين أحضروا الطبول لإحداث ضوضاء عالية بما يكفي لإيقاظها. وفقًا لصحيفة صنداي تايمز. بمجرد الاستيقاظ ، تفرقت الأفيال.

قال كارتيك ساتيانارايان ، الرئيس التنفيذي لـ Wildlife SOS. وهي منظمة غير ربحية تساعد في إنقاذ الحياة البرية وإعادة تأهيلها في الهند. لصحيفة The Times إن لديه شكوكًا حول القصة لأنه “عادةً ما يبحث فيل واحد عن بقية القطيع ، لذلك يبدو غير عادي بعض الشيء “.

لكنه أشار أيضًا إلى أن الماهوا هو المفضل لدى الأفيال البرية الهندية.

في أبريل ، ذكرت صحيفة The Times of India. أن قطيعًا من الأفيال قتل خمسة أشخاص في سلسلة غابات Jaisingh Nagar الذين كانوا يجمعون الماهوا في غضون يومين.

وقال جي إس تشوهان ، كبير مراقبي الحياة البرية في ولاية ماديا براديش، لصحيفة تايمز أوف إنديا. إنه أصدر تحذيرًا للقرويين بالابتعاد عن مناطق الغابات، حيث تم رصد الأفيال. والتوقف عن تخمير الماهوا لأن الأفيال ستكون قادرة على شمها.

ومع ذلك ، أخبر ستيف موريس ، عالم الأحياء بجامعة بريستول في إنجلترا، ناشيونال جيوغرافيك. أن “الأفيال تدفئ أدمغتها بلطف بالفواكه المخمرة” ، ولا يوجد دليل يشير إلى أن الأفيال يمكن أن تسكر.