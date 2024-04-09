العثور على 3 جثث بأحد المزارع في سيدي بلعباس وتوقيف 6 أشخاص

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف الرأي العام أنه بتاريخي 2024/03/31 و 2024/04/06. تلقى عناصر الأمن الولائي بسيدي بلعباس بلاغ عن اختفاء المدعو (بج) و (م ع ز) بعد مغادرة المعنيين منزلها العائلي على متن مركبتيها.

وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف بفتح تحقيق إبتدائي. وعلى اثر ذلك تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية

سيدي بلعباس في ظرف قياسي. بتوقيف ستة (06) مشتبه فيهم في استدراج الضحايا وقتلهم ودفنهم بمزرعة ملك لعم أحد المشتبه فيهم بغرض الإستيلاء على مركباتهم و بيعها.

وبعد تنقل وكيل الجمهورية الى المزرعة رفقة مصالح أمن الولاية، الحماية المدنية الطبيب الشرعي. تم اكتشاف جثة ثالثة تعود

للضحية (ع.م.ش) محل بلاغ لفائدة العائلات بأمن ولاية تلمسان بتاريخ 2024/04/08.

وسوف يتم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق.