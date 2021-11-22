العثور على 3 جثث “حراڤة” أفارقة في صحراء رڤان بأدرار!

يرجح أنهم تاهوا وسط الصحراء

عثر مواطنون، نهار أمس، على جثث ثلاثة أشخاص مجهولي الجنسية، على مستوى إقليم “قصر آزرافيل” بصحراء رڤان الواقعة بحوالي 150 كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار.

وحسب ما استفيد من مصادر محلية موثوقة، فإن العثور على هذه الجثث جاء بعد مرور بعض المواطنين بمركباتهم بهذه الجهة، أين لفت انتباههم وجود جثث لأشخاص وهي هامدة وسط الرمال، وبين الجثة والأخرى مسافة تزيد عن ١٠٠ متر، وهو ما اضطرهم إلى القيام بإبلاغ قوات الدرك الوطني على مستوى الكتيبة الإقليمية للدرك، وكذا مصالح الحماية المدنية في دائرة رڤان، قصد التدخل لفتح تحقيق وتحديد أسباب وفاة هؤلاء الأشخاص، والذين يرجح أنهم توفوا منذ أيام قليلة فقط نتيجة العطش بعد تيهانهم وسط الصحراء حسب مصادر “النهار”، والتي أوضحت في سياق متصل، أن هذه جثث هؤلاء الأشخاص الثلاثة تعود لأفارقة “حراڤة” وهم مجهولي الجنسية والهوية، في انتظار نتائج التحقيق بعد نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رڤان.

فيما تجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذه المنطقة شهدت العديد من مثل هذه الحالات بسبب الظروف المناخية القاسية وسط الصحراء.