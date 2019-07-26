العثور على 3 جثث لأشخاص مجهولي الهوية تعرضوا للقتل بأماكن متفرقة بوهران

باشرت مصالح الدرك الوطني بوهران تحقيقاتها الموسعة عقب العثور في عمليات متفرقة على 3 جثث لأشخاص مجهولي الهوية.

يشتبه بنسبة كبيرة تعرضهم للقتل بعد المعاينة بجثثهم واكتشاف آثار ضرب وحرق عليها.

الجثة الأولى لشاب يتراوح عمره ما بين 16 إلى 22 سنة تم العثور عليها بمنطقة العنصر بمحاذاة فندق نيو بيتش.

تم اكتشافه بعد معاينة الجثة انه تلقى ضربات عنيفة على مستوى الرأس.

أما الجثة الثانية لشخص لم يتم تحديد هويته أيضا فتم العثور عليه في حالة تفحم بغابة كوكا على مستوى الطنف العلوي.

في حين تم تم اكتشاف جثة ثالثة لرعية افريقي مقتولا هو الآخر على مستوى مشروع 6 آلاف مسكن عدل بحي خميستي.