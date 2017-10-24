بعد عمليات مداهمة لمنازل في حيي الڤرطي وبوهراوة

تمكنت مصالح الأمن بولاية غرداية، أمس، من العثور على ثلاث ورشات سرية لصناعة وخياطة الألبسة النظامية الخاصة بأفراد جهاز الشرطة.

وحسب مصادر مطلعة تحدث لـ«النهار»، فإن العملية الأمنية التي نفذتها مصالح أمن ولاية غرداية، تم في حيين بقلب مدينة غرداية، وهما حي الڤرطي وحي بوهراوة. وأضافت المصادر أن العثور على تلك الورشات جاء بعد استغلال معلومات استخباراتية، قبل أن يتم اللجوء إلى الجهات القضائية، ممثلة في شخص وكيل الجمهورية لاستصدار إذن بالتفتيش على مستوى المواقع المشبوهة، قبل أن تنتهي العملية بنتائج إيجابية أثمرت بالعثور على تلك الورشات السرية الثلاث.

وفي التفاصيل، قالت مصادر «النهار»، إن عملية مداهمة المواقع المشتبه فيها، قد تمت صبيحة أمس الثلاثاء، وأفضت إلى حجز عتاد كان يستخدم داخل الورشات، إلى جانب العشرات من الألبسة المقلدة.

كما تم في العملية توقيف 5 أشخاص داخل الورشات السرية، ليتم فتح تحقيق مع الموقوفين قاد إلى معرفة معطيات أخرى إضافية بشأن شبكة تدليس وتقليد البدلة النظامية الخاصة بالشرطة.

وتقول مصادر «النهار» إن المحققين يعكفون في الوقت الراهن على معرفة ارتباطات عناصر الشبكة ومسيري تلك الورشات الثلاث بأطراف أخرى محتملة، إلى جانب معرفة الوجهة التي كانت ستأخذها تلك البزات النظامية بعد صناعتها وخياطتها.

وبالنظر لموقع الورشات الثلاث بحكم الأيام العصيبة التي شهدتها مدينة غرداية طوال سنوات مضت، بسبب أعمال عنف كادت تنزلق إلى ما هو أسوأ، تسود ترجيحات لدى المحققين بوجود غاية خبيثة من وراء إقامة ورشات سرية لتقليد ألبسة الشرطة، تقودها جهات غير معروفة.