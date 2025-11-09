العثور على 4 شباب تائهين بجبل بابور في سطيف

تمكنت فرق الحماية المدنية بالتنسيق مع الدرك الوطني والجيش الشعبي من العثور على 4 شباب تاهوا في جبال البابور بولاية سطيف.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بابور بقيادة رئيسها صباح اليوم على الساعة 07و57د بمعية عناصر الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي. بحضور رئيس دائرة بابور ورئيس المجلس الشعبي البلدي بابور ودليل. للبحث عن 4 أشخاص تائهين بجبل بابور بنواحي بني بزاز من هواة التجوال والتخييم. تعذر عليهم مغادرة المكان بسبب الأمطار والرياح وبرودة الجو.

بعد عمليات اتصال وتنسيق تم تحديد مكانهم بالتعاون مع أحد سكان المنطقة والدليل المرافق.

تم الوصول إليهم بعد ثلاث ساعات، وهم 4 شباب تتراوح أعمارهم بين 19سنة و20سنة. أحدهم كان يعاني من إصابة في الركبة، ليتم إسعافهم ونقلهم إلى العيادة الصحية بابور لأجل إجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج اللازم.

ودعت الحماية المدنية، إلى الحيطة والحذر أكثر وتفادي مثل هذه المغامرات الخطيرة خاصة في الظروف الجوية المتقلبة.

