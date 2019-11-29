العثور على 432 وحدة مشروب كحولي داخل محل تصليح الأجهزة الكهرو منزلية في معسكر

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة معسكر من توقيف شخص يبلغ من العمر 65 سنة.

العملية مكنت من حجز كمية قدرت بـ 432 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية جاءت على إثر معلومات،تلقتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمصلحة المذكورة،حول نشاط المشتبه فيه في ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقيامه بنقل كمية من هذه المشروبات،وتخزينها على متن مركبته،التي قام بركنها داخل محل تجاري على شكل مرآب لتصليح الأجهزة الكهرومنزلية.

ليتم التنقل إلى المحل التجاري أين تم العثور على المركبة المشبوهة مركونة داخل المحل.

حيث ضبط بها بعد مراقبتها على 18 صندوق من المشروبات الكحولية بمجموع 432 وحدة ليتم حجزها.

هذا وتم التحقيق في القضية،أوقف خلاله المشتبه فيه وأنجز ضده إجراء قضائي،ثم قدم أمام العدالة التي أمرت بإيداعه رهن الحبس.