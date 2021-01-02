العثور على 7 جثت تعود لـ4 نساء طفلين ورجل لفظتهم الأمواج بشاطئ الإخوة الثلاثة بمستغانم

أخبار الجزائر
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العثور على 7 جثت تعود لـ4 نساء طفلين ورجل لفظتهم الأمواج بشاطئ الإخوة الثلاثة بمستغانم
بقلم نسرين محفوف

لفظت أمواج البحر، اليوم السبت، بشاطئ الإخوة الثلاثة في مستغانم، 7 جثت متحللة، تعود لـ 4 نساء وطفلين ورجل.

وكشف مدير الحماية المدنية لولاية مستغانم، العقيد عبد الحمد الزيغد، أن الجثت السبع لفظتها أمواج البحر في حدود الساعة العاشرة.

وقال في تصريح لـ “النهار” إنه تم العثور على جثت النسوة الأربعة والطفلين على الشاطئ، في درجة متقدمة من التحلل.

فيما لفظت أمواج البحر جثة الشخص السابع والتي تعود الى رجل بالمنطقة الصخرية –يضيف ذات المتحدث-.

وحسب مدير الحماية المدنية لولاية مستغانم، فقد كان الضحايا السبع يرتدون ألبستهم كاملة، مرجحا أن يكونوا ضحايا الهجرة السرية.


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