العثور على 8 مدافع حربية من الحرب العالمية الثانية في تلمسان

تمكّنت، بحر الأسبوع المنقضي، القوّات البحرية التّابعة لخفر الشواطئ بالغزوات في ولاية تلمسان، من اكتشاف عتاد حربي ذو قيمة تاريخية هامة، وهذا خلال تمشيط أعماق المكان المسمّى «لالا ستي»، الواقع بين سواحل يغمراسن والغزوات.

هذا التمشيط انتهى بضبط 8 مدافع حربية كشفت المعاينة الأوّلية التي أجريت عليها أنّها تعود للحرب العالمية الثانية، في انتظار تحويلها لاحقا على متحف متخصّص في حفظ الآثار، في وقت أظهرت التّحقيقات أنّ هذه الأسلحة الثّقيلة مصنوعة من معدن النّحاس.

جدير بالذّكر أنّ خفر السواحل بجزر «حبيباس» في بوزجار بولاية تموشنت، وخلال قيامهم بعملية تطهير باطنية لأعماق المكان، تمكّنت من العثور على مدفعين حربيين وسيارة «ويليس» مع دراجة ذات أربع عجلات، وهي كلّها مركبات حربية استُعملت إبان الحرب العالمية الثانية، فيما أثار اكتشافها هذه الأيّام ذهول واهتمام السلطات الوصية التي قرّرت التخلّص من الحطام الرديء في أعماق البحر، بينما حُوّل الهام منه على متحف حفظ الآثار والممتلكات الثقافية.

*****************************

تعرّف على موقع “النهار”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر موقع “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

يحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.

يعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة والشاملة.

يسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع موقع “النهار أون لاين” الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.