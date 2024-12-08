العثور على 9.5 طن كوكايين داخل الموز!

قالت السلطات في جمهورية الدومينيكان إنها صادرت ما يقرب من 9.5 طن من الكوكايين, عثر عليها في شحنة موز.

وتم اكتشاف المخدرات على متن قارب وصل إلى ميناء كوسيدو، الميناء البحري الرئيسي في البلاد الواقع في العاصمة سانتو دومينغو.

وأوضح كارلوس ديفرز، المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في جمهورية الدومينيكان، أن “التحقيقات الأولية. تظهر أن حاوية تحمل الموز وصلت من غواتيمالا.

وحاول العديد من الأشخاص المجهولين نقل المخدرات إلى حاوية أخرى كان من المقرر شحنها على متن قارب إلى بلجيكا”.

وتعد هذه أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ البلاد، حيث تجاوزت كمية المخدرات المضبوطة 2.6 طن في كوديدو أيضًا في عام 2006. وفي المجمل، تم القبض على عشرة من المشتبه بهم.

كما صادرت السلطات في جمهورية الدومينيكان ما يقرب من 47 طنا من المخدرات حتى الآن هذا العام.

وتشير تقديرات مؤسسة إنسايت كرايم البحثية، التي تعمل على تحليل الجريمة المنظمة. إلى أن المضبوطات القياسية التي تمت هذا العام تشير إلى أن منطقة البحر الكاريبي. أصبحت مرة أخرى طريقا مفضلا للاتجار بين كولومبيا وأوروبا، حيث تضاعف الاستهلاك بين عامي 2011 و 2023.