العثور على 90 كلغ من المخدرات على حافتي واد بسبدو في تلمسان

تمكن أمن دائرة سبدو بتلمسان من العثورعلى كمية المخدرات قدرت بـ90 كلغ كيف معالج مرمية على حافتي وادي المياه القذرة.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت في حدود الساعة 16:30 من مساءا أمس بالمخرج الشرقي لمدينة سبدو بإتجاه مدينة تلمسان.

حيث عثر سكان حي الشهيد بوبكر الطاهر بسبدو على الكمية المذكورة من المخدرات مرمية على حافة وادي المياه القذرة، بوسط مفرغة.

أين تنقلت مصالح الشرطة بأمن دائرة سبدو الى عين المكان حيث تم العثور على 3 أكياس تطفو فوق سطح الماء.

قدرت كميتها الإجمالية حوالي 90 كلغ كيف معالج مهيأة على شكل 200 قطعة كل قطعة تحتوي على 5 صفائح وكل صفيحة تزن 90غرام.

وعلى إثرها تم فتح تحقيق من أجل كشف ملابسات القضية، وتحديد هوية المتورطين.