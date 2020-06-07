العثور على 99 قنطارا من الأجبان الفاسدة تفوق قيمتها مليار سنتيم ببومرداس

عاين أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، على مستوى حي 20 أوت الحلايمية بلدية بودواو، مستودعين لتحضير وتخزين مستحضرات الأجبان غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان ذات الهيئة، أسفرت العملية على حجز حوالي 99 قنطارا من مستحضرات الأجبان، والتي قدرت قيمتها المالية بــــأكثر من مليار و300 مليون سنتيم.

وتم رفع مخالفات عدم احترام شروط الحفظ والتخزين، انعدام شهادة الاعتماد الصحي مخالفة إلزامية أمن المنتوج، مع مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية في انتظار إتلافها بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة.