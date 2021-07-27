العثور على 5 مراهقين متوفين في صحراء ولاية ان صالح

تم اليوم العثور على 5 مراهقين متوفين بمنطقة تلهمين في صحراء ولاية ان صالح. الضحايا خرجوا في رحلة “شواء” بعد عيد الاضحى. غير ان خروجهم كان دون عودتهم لاهلهم.

وحسب مصادر النهار اونلاين الضحايا مرت 5 ايام على غيابهم أين إنطلقت اليوم في الصباح الباكر قافلة للبحث عنهم. لتتمكن في المساء من العثور عليهم جثثا هامدة في البراري !!

الضحايا استعانوا بدراجات نارية للتنقل في الطريق الصحراوية المتجهة نحو تمنراست. فيما يبقى إحتمال أنهم تاهوا ونفد البنزين في خزانات دراجاتهم النارية فتوفوا عطشا.

وفي انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة بعد التحقيقات الامنية لمعرفة ملابسات الحادثة .