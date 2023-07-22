العثور على الطفل جواد مقتولا داخل شقة جاره ببوسعادة في المسيلة

إستيقظت مدينة بوسعاد ولاية المسيلة صبيحة اليوم السبت على فاجعة إثر مقتل الطفل جود والذي يبلغ من العمر 4 سنوات.

وحسب مصادر النهار اونلاين الطفل جود كان مفقود منذ صباح أمس من امام العمارة التي يقطن بها في حي بن دقموس ببوسعادة.

ليتم العثور عليه صبيحة اليوم متوفيا داخل أحد الشقق المجاورة بمنزله .

وحسب عم الطفل “جود” المقتول ” وجدناه مكتفا بدون ملابس.. والجاني كان يخطط لتقطيعه.”

مصالح الأمن الوطني وفي وقت قياسي تمكنت من القبض على خاطفه في ذات الشقة. ويتعلق الامر يجاره في ثلاثينات من العمر وهو مسبوق قضائيا.