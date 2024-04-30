العثور على جثة رجل أعمال مقتولا داخل منزل في الوادي

اهتز الشارع المحلي لولاية الوادي على وقعت جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها رجل أعمال ومن كبار المستثمرين في جهة الشرق والجنوب.

وحسب مصادر متطابقة، فقد تم العثور على جثة رجل الأعمال مقيدا وآثار عنف على جسده داخل منزل مستأجر بالحي المعروف باسم المالحة بالجهة الشرقية لمدينة الوادي.

وتم تحويل الجثة لمصلحة الطب الشرعي لمعرفة أسباب و تفاصيل الوفاة.

وجرى تداول أنباء لم تتأكد بعد عن سرقة مركبة رجل الأعمال وهي سيارة رباعية الدفع تم استرجاعها في ظرف قياسي.

وفتح عناصر الشرطة تحقيقات معمقة لمعرفة هويات الجناة وتفاصيل وحيثيات الجريمة وظروف الوفاة.