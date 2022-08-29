العثور على طفلة من بسكرة مفقودة منذ شهرين في تونس

شرطي تونسي نشر صورتها عبر “الفايسبوك” فتوصل إلى عائلتها

عرفت حادثة اختفاء طفلة عمرها 4 سنوات منذ شهرين عن منزلها العائلي بمدينة بسكرة، بداية الفرج بعد رواج خبر العثور عليها بدولة تونس.

القضية تعود إلى أواخر شهر جوان الماضي، عندما اختفت “سيرين بوزيدي” مع والدتها عن المنزل بالجهة الغربية لمدينة بسكرة، لتنطلق رحلة البحث عنهما من طرف أفراد العائلة، الذين تنقلوا إلى عدة ولايات بحثا عن الأم وابنتها، لكن من دون جدوى، بالموازاة مع تلقي أخبار من هنا وهناك تفيد برؤية المختفيتين في مناطق مختلفة، لكن العثور عليهما ينتهي في كل مرة من دون نتيجة، مما ضاعف المخاوف والقلق لدى عائلتهما وأقاربهما حول مصيرهما وملابسات تواريهما عن الأنظار، ليأتي الخبر السار من تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما راسل شرطي تونسي يعمل في مدينة “فريانة” الحدودية مع تبسة، صفحات جزائرية قصد الوصول إلى عائلة الطفلة، حيث نشر صورته برفقتها إثر العثور عليها لدى امرأة تونسية اتضح له أنها ليست والدتها، أين قام بتحويل “سيرين” إلى مركز رعاية بالمستشفى من أجل التكفل بها وإيوائها، في انتظار وصول والدها لاستلامها وفق الإجراءات القانونية.