العثور على جثة شيخ متفحمة داخل مسكن بسيدي عبد المومن في معسكر

عثرت مصالح الحماية المدنية وحدة المحمدية بولاية معسكر، على جثة على جثة شيخ متفحمة يبلغ من العمر 86 سنة، داخل غرفته حين كانت ذات المصالح تقوم بإخماد حريق شب داخل المنول بحي 20 مسكن ببلديةسيدي عبد المومن بدائرة المحمدية.

الحريق وقع بمسكن بالطابق الأول لمبنى يتكون من طابق ارضي+ واحد،ذات طابع اجتماعي، حيث خلف الحريق إحتراق غرفة واحدة بكامل الاغراض المتواجدة بها.

كما تم العثور، على جثة الشيخ متفحمة يتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دحو دحاوى بمدينة المحمدية. فيما تبقى اسباب الحريق مجهولة لحد الأن فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث المؤلم.