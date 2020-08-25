العجائن السكر الفرينة والسميد..هذه هي القائمة الجديدة للمواد الممنوعة من التصدير

تحصلت النهار اونلاين على نسخة من قائمة المواد الغذائية الجديدة الممنوعة من التصدير والتي وجههتا وزارة التجارة للمتعاملين الاقتصاديين.

وتضمنت القائمة التي كشفت عنها وزارة التجارة منع تصدير السميد بأنواعه بالاضافة الى والفرينة.

كما منعت ايضا الحكومة الجزائرية اي عملية تصدير العجائن الغذائية بما فيها المعكرونة.

بالإضافة الى منع تصدير الثوم والسكر.

وتضمنت القائمة ايضا منع تصدير الكمامات الطبية.

للتذكير فإن القائمة الجديدة جاءت بعد اعلان الحكومة رفع التجميد عن عملية التصدير التي اتخذتها طيلة فترة تفشي فيروس كورونا.