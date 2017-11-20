العجز التجاري بلغ 34 بالمئة خلال 10 أشهر

بلغ العجز التجاري 9.5 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى لسنة 2017، مقابل 14.4 مليار دولار سنة 2016.

حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك، فقد تراجع بنحو 34 بالمئة.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 28.67 مليار دولار، مقابل 24.5 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2016.

من جهتها إنخفضت قيمة الواردات بشكل طفيف مع استقرارها بـ38.18 مليار دولار مقابل 38.88 مليار دولار.

أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات، انتقلت إلى 75 بالمئة مقابل 63 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.