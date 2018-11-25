العجز التجاري تراجع إلى 4.1 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2018

بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4.11 مليار دولار خلال الأشهر العشر الاولى من السنة الجارية.

مقابل عجز بلغ 9.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية متراجعا بـ 5.84 مليار دولار أي ما يمثل نسبة قدرت ب58.56 بالمائة.

وارتفعت الصادرات من جانفي الى اكتوبر 2018 الى 34.12 مليار دولار مقابل 28.24 مليار في نفس الفترة من سنة 2017.

بزيادة قدرها 5.70 مليار دولار 20.06 بالمائة.

وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 38.24 مليار دولار مقابل 38.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

بانخفاض قدره 134 مليون دولار 0.35 بالمائة.

وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال الاشهر الـ10 من 2018 مقابل 74 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.