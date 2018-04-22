العجز التجاري يتراجع بأكثر من 83 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2018

بلغ العجز التجاري للجزائر 490 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 حسب المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك.

مقابل عجز قدره 2.98 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ما يمثل انخفاض قدره 83.6 بالمائة.

ارتفعت الصادرات إلى 10.71 مليار دولار من جانفي إلى نهاية مارس 2018.

مقابل 8.93 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2017 بزيادة قدرها حوالي 20 بالمائة .

وانخفضت الواردات بشكل طفيف إلى 11.2 مليار دولار مقابل 11.92 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وغطت الصادرات 96 بالمائة من الواردات في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 75 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017.