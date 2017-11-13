العداءة بتيش: “أعتذر من الجزائر، لاعلاقة لي بالسياسة ولم أفكر في إهانة بلدي”

قدمت البطلة الجزائرية العداءة، أمينة بتيش، إعتذاراتها للشعب الجزائري والحكومة بعد مشاركتها في مدينة “العيون” المحتلة.

وقالت بتيش في تصريح خصت به “النهار أون لاين”: لم يكن لدي علم، أن مدينة العيون محتلة ولا أعرف حتى مكان تواجدها”.

وأضافت: “لم يكن لي أي هدف أو قصد سياسي.. ذهبت إلى هناك من أجل المنافسة فقط مثل العادة”.

وتابعت قائلة: “حتى أني لم أكن أعلم أن السلطات منعت الرياضيين الجزائريين من اللعب في هذه المنطقة”.

وشددت البطلة الجزائرية على رفضها كل الإتهامات الموجهة إليها بإهانة الجزائر والشعب الجزائري باللعب في مدينة العيون المحتلة.

وقالت في هذا الشأن: “مستحيل أفكر في إهانة بلادي، جدي شهيد ووالدي عضور مجلس الشعبي الوطني لأبناء الشهداء”.

مضيفة: “انا عندي الروح الوطنية.. وأعتذر من الشعب الجزائري والحكومة، إذا كنت قد أحرجت الجزائريين بهذه المشاركة”.

وقالت: “لم يكن قصدي إهانة بلدي وعمري ما نكون ضد وطني، وهدفي دائما تشريف بلادي ورفع العلم في كل مكان”.

“أنا لا أتابع السياسة، ولو كنت على علم بهذه القضية مستحيل نروح لهذه المنطقة”.

“أتقبل أي عقوبة رغم انه لا ذنب لي في القضية”

وعن إحالتها على المجلس التأديبي أوضحت:” أتقبل أي عقوبة، رغم مادابيا لاتكون هناك عقوبة لأنه لا ذنب لي في القضية”.

كما أوضحت ان مناجيرا مغربيا اتصل بها من أجل المشاركة في نصف المارطون الدولي بمدينة العيون، دون إخبارها

ويبدو واضحا انها العداءة الجزائرية وقعت ضحية المناجير المغربي، الذي استغل جهلها السياسة.