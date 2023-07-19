العداءة بوشارف نجاة توجه نداء للإستفادة من سكن

وجهت العداءة الجزائرية لذوي الهمم، بوشارف نجاة، أمس الثلاثاء، نداء إستغاثة للجهات الوصية، لإستفادة من سكن إجتماعي.

وصرحت العداءة بوشارف نجاة، لقناة النهار، بعد عودتها من فرنسا بعد مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم باريس 2023:”أودعت طلب الإستفادة من سكن بمكان إقامتي بلدية الحناية ولاية تلمسان”.

وأضافت العداءة بوشارف نجاة:”لم أتلقى أي رد، منذ عام 2014، ولدي كل الوثائق اللازمة، وتم منعي من مقابلة الوالي، الذي لم أستطع الوصول إليه نظرا لإعاقتي”.

وختمت العداءة بوشارف نجاة:”أتمنى الإستفادة من سكن عمومي إجتماعي، لأنني لا أملك مسكن لائق مع عائلتي، وتعبنا من أتعاب إيجار المسكن”.