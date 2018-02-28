العداءة خديجة حباش:”تعرضت للإبتزاز من المُدربين وهذا حطمني كثيرا”

الرياضة
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العداءة خديجة حباش:”تعرضت للإبتزاز من المُدربين وهذا حطمني كثيرا”
بقلم عبد النور.حواز

أكدت العداءة “خديجة حباش” أنها تعرضت للكثير من الإبتزازات كان أبطالها المدربين اللذين عملت تحت إشرافهم ماجعلها تُعاني نفسيا.

وقالت عداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى في إتصال هاتفي مع برنامج “نقاش على المباشر” في تلفزيون النهار.

“ظاهرة إبتزاز الرياضيين موجودة بكثرة في ولاية برج بوعريريج وبالضبط في منطقة رأس الواد”

“أنا شخصيا أبلغ من العمر 17 سنة وتأثرت بهاته المُمارسات ما جعلني أتحطم معنويا”.

وأضافت:”في بعض الأحيان أتحصل على مبلغ 2 مليون يناحيلي منها المُدرب 5000 دينار”.

“عندما تصلني إستدعاءات تربصات المنتخب الوطني لا يُعلمونني بذلك ويحرمونني من جائزتي المالية عندما أتوج بالميداليات”.

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