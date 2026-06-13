العداء أنيس شوط يتألق في فرنسا ويحقق أفضل إنجاز جزائري منذ اعتزال مخلوفي
بقلم فيصل زيان بوزيان
حقق العداء الجزائري، أنيس شوط، اليوم السبت، إنجازًا لافتًا بعد فوزه بسباق 1500 متر ضمن فعاليات الملتقى الدولي لألعاب القوى “نيكاي” بفرنسا، مسجلًا رقمًا شخصيًا جديدًا ومميزًا قدره 3:31.95 دقيقة.
ويُعد هذا التوقيت من أبرز الإنجازات الجزائرية في سباقات المسافات المتوسطة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح أنيس شوط أول عداء جزائري ينزل تحت حاجز 3:33 دقائق منذ اعتزال البطل الأولمبي والعالمي توفيق مخلوفي سنة 2019.
كما يواصل العداء الجزائري الشاب أنيس شوط (20 عامًا) تقديم مستويات مميزة في سباقات المسافات المتوسطة، حيث سجل توقيتًا قدره 3:36.00 دقيقة في سباق 1500 متر رجال، خلال مشاركته في ملتقى “Desafío Nerja” لألعاب القوى الذي احتضنته مدينة نيرخا الإسبانية السنة الفارطة.
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