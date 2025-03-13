العداء الجزائري بن يطو يحسم تأهله لبطولة العام 2025

تألق العداء الجزائري محمد خليفة بن يطو، في سباق نصف ماراطون بمدينة لشبونة، أين تمكن من حسم تأهله لبطولة العالم لنصف الماراطون 2025.

وتمكن العداء محمد خليفة بن يطو، من انهاء مشاركته في نصف ماراطون بمدينة لشبونة، في المركز الـ11، حيث (و.ـ.ج).

حقق العداء الجزائري هذا المركز الـ11 في هذا السباق، بهد تسجيله توقيت قدره 1ساعة، و1دقيقة، و13 ثانية.

وبهذا تمكن محمد خليفة بن يطو، من ضمان الحد الأدنى للمشاركة في بطولة العالم لنصف الماراطون، المقررة في بطولة العالم لألعاب القوى على الطريق، ونصف الماراطون بكوبنهاغن الدنماركية، يومي 19 و20 سبتمبر 2025.