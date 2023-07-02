العداء جمال سجاتي يفوز بالمرتبة الأولى في سباق ستوكهولم

تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي إلى أولمبياد باريس بعد تحقيقه المركز الأول في سباق 800 متر في ملتقى ستوكهولم بتوقيت 1:44:45.

ليتأهل في صدارة الترتيب، و يكون ثاني رياضي جزائري يتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة بعد مواطنه الدراج حمزة ياسين.

كما هنأت اللجنة الرياضية والأولمبية الجزائرية العداء الجزائري، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، بعد إنجازه الكبير، الذي يدخل ضمن خزانته المرصعة بالألقاب والإنجازات.

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