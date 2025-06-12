العداء سجاتي يتألق في أوسلو ويتأهل إلى بطولة العالم في طوكيو

حقق العداء الجزائري جمال سجاتي، اليوم الخميس، إنجازًا مميزًا خلال مشاركته في جولة أوسلو، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وذلك بعدما احتل المركز الثالث في سباق 800 متر، بزمن قدره 1:43.06 دقيقة. وهو توقيت يؤهله رسميًا للمشاركة في بطولة العالم المقبلة التي ستُقام في طوكيو، اليابان.

رغم قوة المنافسة وحضور نخبة من نجوم المسافة المتوسطة عالميًا. أظهر سجاتي تركيزًا عاليًا وسرعة ختامية مبهرة، مكّنته من إنهاء السباق على منصة التتويج، في ثالث أفضل زمن يسجل في هذا السباق.

ويعَدُّ هذا التوقيت من بين الأفضل في مسيرته. ما يعكس جاهزيته البدنية والفنية العالية قبل أشهر من الحدث العالمي الكبير.

بفضل هذا الأداء، يثبت سجاتي مرة أخرى مكانته بصفته أحد أبرز عدائي الجزائر والعالم في سباق 800 متر. ويرسل رسالة قوية لمنافسيه قبل بطولة العالم بطوكيو. وينتظر أن يكون أحد أبرز الأسماء المرشحة للذهاب بعيدًا، والمنافسة على الميداليات في المحفل العالمي المقبل.