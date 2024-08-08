العداء قواند يرد على الإنتقادات:”يجب أن يعلم الجميع أن الرياضي يحضر عام كامل”

رد العداء الجزائري، قواند محمد، المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024، على إنتقادات الجمهور الرياضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر منصة “فيسبوك”، رد العداء الجزائري الذي صرح:”لدي رسالة للناس التي تنتقد الرياضيين الجزائريين المشاركين في الأولمبياد، يجب على الجميع أن يكون على علم بأن الرياضي يحضر على مدى عام كامل”.

وأضاف العداء قواند:”نحن نموت خلال التدريبات، فقط من أجل هدف واحد، وهو تشريف بلدنا الجزائر، لأنه يوجد أشخاص مرتاحين في المنزل ويوجهون الإنتقادات لكل الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، لم يلتقوا عائلاتهم منذ أشهر، و أنا شخصيا قضيت عطلة العيدبعيدا عن عائلتي، لأنني كنت أشارك في الملتقيات بهدف تحسين مستواي وتشريف بلادي”.

للإشارة، ضمن العداء، محمد علي قواند، اليوم الخميس، تأهله للدور النصف النهائي من سباق 800 متر، ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد حلول اليوم الخميس، في المركز الثاني، في التصفية الثالثة.