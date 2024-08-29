العدالة الأمريكية تحمل TIKTOK مسؤولية وفاة فتاة تبلغ 10 سنوات

أحيت محكمة استئناف أميركية دعوى قضائية رفعتها ضد تطبيق “تيك توك” من قبل والدة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات. توفيت اختناقا بعد مشاركتها في تحدي على شبكة التواصل الاجتماعي يسمى “تحدي بلاك أوت”، أو لعبة الوشاح.

وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي يحمي بشكل عام الشركات في هذا القطاع من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى. الذي ينشره المستخدمون، إلا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الثالثة، ومقرها فيلادلفيا. قضت في 27 أوت بأن هذا القانون لم يمنع والدة نيلا أندرسون. من اتخاذ إجراءات قانونية على أساس أن خوارزمية Tiktok أوصت ابنتها بقبول التحدي.

وقالت القاضية باتي شوارتز، متحدثة نيابة عن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص. إن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 تحمي فقط المعلومات المقدمة من قبل أطراف ثالثة. وليست توصيات مقدمة من Tiktok عبر خوارزمية مدمجة في نظامها الأساسي.

واعترفت بأن القرار خرج عن أحكام سابقة أصدرتها عدة محاكم، بما في ذلك محاكمتها. بأن المادة 230 تعفي منصة عبر الإنترنت من المسؤولية إذا لم تمنع المستخدمين من نقل الرسائل الضارة بالآخرين.

ومع ذلك، أوضحت أن هذا المنطق لم يعد صالحًا بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة في جويلية. بشأن قوانين الولاية التي تهدف إلى تقييد قوة منصات التواصل الاجتماعي. عندما يتعلق الأمر بالحد من المحتوى الذي تعتبره غير مقبول.

وفي هذا النوع من القضايا، وجدت المحكمة العليا أن خوارزمية المنصة تعكس “الأحكام التحريرية”.

وفقًا لباتي شوارتز، وفقًا لهذا المنطق، يعد تنظيم المحتوى باستخدام الخوارزميات جزءًا لا يتجزأ من خطاب الشركة. وبالتالي فهو غير محمي بموجب المادة 230.

وكتبت: “تتخذ Tiktok خيارات بشأن المحتوى الموصى به ويتم الترويج له لمستخدمين محددين، وبذلك تلتزم…”.

ولم يستجب Tiktok لطلبات التعليق. وبالتالي، يلغي هذا القرار حكمًا سابقًا كان قد رفض، على أساس المادة 230. الدعوى المرفوعة من تاوينا أندرسون ضد Tiktok وشركتها الأم الصينية d.